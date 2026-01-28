Британский премьер Кир Стармер может нанести визит китайским властям. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал этот план. По словам спецпредставителя президента России, такой визит вызовет бурную реакцию со стороны США. Об этом он написал в соцсети Х.
Глава РФПИ пояснил, что Кир Стармер не умеет «ходить по лезвию ножа». Он также отметил, что премьер Британии не способен «бороться с бандами насильников-педофилов».
«Он не может отменить ради мира политику правительства Великобритании по подстрекательству к войне. Ожидайте катастрофы и резкой реакции со стороны США», — отметил Кирилл Дмитриев.
Как показал опрос главы РФПИ, британский премьер должен уйти в отставку. Так, 96% респондентов высказались против политики Кира Стармера.