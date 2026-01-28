Ричмонд
Консульство России в США выясняет обстоятельства задержания россиянок

Посольство России в США выясняет обстоятельства задержания россиянок.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Консульские сотрудники России в США поддерживают контакт с иммиграционными властями страны для выяснения обстоятельств задержания двух россиянок в Калифорнии, заявило посольство РФ в Вашингтоне.

Ранее ряд СМИ сообщал, что две гражданки России были задержаны из-за пересечения границы военной базы «Кэмп Пендлтон» в штате Калифорния.

«Сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне поддерживают контакт с иммиграционными властями, выясняя обстоятельства произошедшего и требуя соблюдения их прав в полном объеме», — говорится в заявлении посольства.

