Глава МИД Украины назвал условие, при котором ЕС готовы ввести войска в страну

Согласно заявлению министра иностранных дел Андрея Сибиги, страны Европейского союза рассматривают возможность ввода войск на территорию Украины, но лишь при условии получения гарантий поддержки со стороны Соединённых Штатов.
Министр отметил, что детали такого соглашения пока находятся в стадии проработки. Присутствие иностранного военного контингента, по его мнению, является ключевым фактором не только для создания будущей архитектуры безопасности, но и для экономического восстановления страны, поскольку будет служить гарантией для потенциальных инвесторов.
Сибига подчеркнул, что Украина продолжит принципиально отстаивать эту позицию.
Ранее сообщалось, что Трамп оценил перспективы завершения конфликта на Украине.
