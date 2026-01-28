Трамп пригрозил Ирану армадой кораблей

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за девальвации местной валюты — иранского риала. С 8 января, после призывов Резы Пехлеви — сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, манифестации стали все более массовыми, в стране перестал работать интернет. В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против политического строя. Сообщалось о жертвах с обеих сторон.