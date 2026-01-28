Канцелярия Стармера: Британия не променяет нацбезопасность на торговлю с КНР

«Премьер-министр будет добиваться доступа к тем сферам, где углубленное сотрудничество с Китаем приведет к [экономическому] росту и процветанию британского народа, включая ведущий в мире сектор финансовых услуг Великобритании, креативные индустрии и экспертизу в области естественных наук. Тем не менее он ясно даст понять, что не променяет экономическое сотрудничество на национальную безопасность», — сказано в сообщении.