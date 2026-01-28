Ричмонд
Навязали извне: В Германии объяснили ненависть к русским

Экс-министр Лафонтен: Мерц и Вадефуль культивируют русофобию в ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

Русофобия является для Германии традицией, которую немцам навязывают извне. Такое мнение высказал бывший министр финансов Германии Оскар Лафонтен. Ранее политик также являлся главой Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Лафонтен написал статью для портала Nachdenkseiten, в которой указал на то, что ряд немецких политиков продолжают культивировать ненависть к русским у немецкого народа. В частности, такого курса придерживаются канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава МИД страны Йоханн Вадефуль, отметил он.

В качестве пути преодоления ситуации Лафонтен назвал общение и культурный обмен с Россией.

Тем временем в ЕС осознали ущербность своей русофобии.

Ранее россиян предупредили о возможном преследовании и обвинениях со стороны Польши из-за растущей в республике русофобии.

Также экс-разведчик Риттер заявил, что США заражены русофобией и иррациональным страхом перед РФ.

