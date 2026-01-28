Польский министр потребовал от Маска отключить Starlink на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично обратился к предпринимателю Илону Маску в социальной сети X с призывом отключить спутниковую систему Starlink на Украине.
Как поясняет издание Fakt, это заявление стало реакцией на утверждение нового министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что российские вооружённые силы якобы начали использовать Starlink для нанесения ударов.
В своём обращении Сикорский прямо спросил Маска, почему бы ему не воспрепятствовать такому использованию системы россиянами.
Starlink, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, предоставляет широкополосный интернет по всему миру и активно используется украинскими войсками в зоне боевых действий, располагающими, по словам Федорова, более чем 50 тысячами терминалов, переданных западными союзниками.
