Эксперт Киселев: почти 30 наемников из Колумбии отказались воевать из-за морозов

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Киев направил для боев в Красном Лимане (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики почти 30 колумбийских наемников, но они отказались воевать из-за морозов и проблем в эвакуации раненых. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в нацпарке «Святые горы».
«В Красный Лиман было брошено в помощь ВСУ 27 наемников из Колумбии. В результате — последние отказались вообще участвовать здесь в боевых действиях из-за большого холода и отсутствия гарантий в том, что их будут эвакуировать в случае ранения. Отказались — и убыли своим шагом из Красного Лимана», — сказал он.
Ранее Киселев сообщал ТАСС, что бойцы РФ ведут бои в первых километрах городской застройки Красного Лимана, наступая с севера.