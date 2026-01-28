Напомним, 18 января Кирилл Дмитриев выразил мнение, что мир нуждается в лидерах, которые могут отказаться от ошибочных и опасных установок, сформированных при бывшем президенте США Джо Байдене. Он отметил подчеркнул важность деэскалации и движения к урегулированию. Глава РФПИ сделал такое заявление на фоне падения популярности Стармера в Британии.