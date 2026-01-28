Ричмонд
Дмитриев заявил о неспособности Стармера решить проблемы Британии

Дмитриев отметил, что Стармер не может изменить воинственную политику Британии на мирную.

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер-министр Кир Стармер не может решать внутренние и внешнеполитические проблемы своей страны, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на информацию о визите руководителя британского правительства в Китай 28 января. Дмитриев обратил внимание на рост криминала в королевстве, а также на радикальную позицию властей этой страны.

«Он не может бороться с бандами, занимающимися вербовкой несовершеннолетних, и преступностью мигрантов. Он не может изменить воинственную политику правительства Великобритании в пользу мира», — написал глава РФПИ на своей странице в социальной сети X*.

Спецпредставитель президента предупредил, что нынешний курс британских властей способен спровоцировать серьезный кризис и вызвать негативную реакцию Соединённых Штатов.

Напомним, 18 января Кирилл Дмитриев выразил мнение, что мир нуждается в лидерах, которые могут отказаться от ошибочных и опасных установок, сформированных при бывшем президенте США Джо Байдене. Он отметил подчеркнул важность деэскалации и движения к урегулированию. Глава РФПИ сделал такое заявление на фоне падения популярности Стармера в Британии.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

