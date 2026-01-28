В Киеве прогремели взрывы

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ со ссылкой на своего корреспондента.
«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице страны объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.