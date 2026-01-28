Ричмонд
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ со ссылкой на своего корреспондента.

«В Киеве слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице страны объявлена воздушная тревога.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.