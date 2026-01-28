Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек

В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек и двое пострадали.

Источник: © РИА Новости

ЯКУТСК, 28 янв — РИА Новости. Пять человек погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме в селе Нюрбачан в Якутии, причиной стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Как отметили в ведомстве, ночью поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Ломоносова в селе Нюрбачан Нюрбинского района.

На момент прибытия огнеборцев горел второй этаж частного дома по всей площади.

«В результате пожара двое пострадавших доставлены в лечебное учреждение. Дом поврежден огнем по всей площади — 91 квадратный метр. К сожалению, на месте пожара были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются», — говорится в сообщении пресс-службы.

На тушение привлекалось десять человек личного состава и два единицы техники.

Дознаватели МЧС России предварительной причиной пожара установили короткое замыкание электропроводки, добавили в ведомстве.