В Якутии при пожаре в частном доме погибли пять человек

ЯКУТСК, 28 янв — РИА Новости. Пять человек погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме в селе Нюрбачан в Якутии, причиной стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.