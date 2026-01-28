Ричмонд
Трамп рассказал о сложностях для республиканцев на выборах в конгресс

Трамп: республиканцам будет тяжело отстоять большинство в конгрессе США.

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Республиканцам будет тяжело отстоять большинство в конгрессе США на выборах 2026 года, признал в среду американский лидер Дональд Трамп.

«Даже если это будет демократ или республиканец, у того, кто победит на президентских выборах, будут трудности на промежуточных выборах», — сказал Трамп, выступая перед избирателями в штате Айова.

Промежуточные выборы в обе палаты конгресса состоятся в США 3 ноября. Сейчас Республиканская партия обладает большинством как в сенате, так и в палате представителей.

