71-летнего учёного в Латвии посадили на 10 лет после участия в конференции в РФ

Учёный и правозащитник Александр Гапоненко осуждён в Латвии на десять лет лишения свободы после того, как принял участие в Научной конференции по проблемам этноцида и расизма, проведённой Институтом стран СНГ. При этом Гапоненко выступал в онлайн-режиме.
Правоохранительные органы Латвии обвинили Гапоненко в якобы «разжигание национальной ненависти и вражды». Также ему вменялась в вину помощь иностранному государству в деятельности, якобы направленной против Латвии.
Профессору Гапоненко 71 год. Латвийские СМИ сообщают, что после отбывания срока он должен будет три года находиться под пробационным надзором.
Правоохранительные органы Латвии не в первый раз задерживают учёного. Ещё в 2018 году стремление отстоять право обучения на родном языке привело его за решётку.
Ранее Александр Гапоненко рассказывал о практике фабрикации уголовных дел против русских активистов, постоянных обысках, неправомерном изъятии финансов, годами тянущихся делах и других мерах неправовой расправы над русскоязычными в Латвии.