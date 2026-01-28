71-летнего учёного в Латвии посадили на 10 лет после участия в конференции в РФ

Учёный и правозащитник Александр Гапоненко осуждён в Латвии на десять лет лишения свободы после того, как принял участие в Научной конференции по проблемам этноцида и расизма, проведённой Институтом стран СНГ. При этом Гапоненко выступал в онлайн-режиме.