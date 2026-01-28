СБУ подтвердила арест белорусской журналистки Кардаш, обнивив её в шпионаже

«В результате многоэтапной спецоперации в Киеве задержана глубоко законспирированная разведчица, работавшая на белорусский КГБ с 2015 года. в 2020 году её отправили из Минска для агентурной работы. Она использовала эту работу [в СМИ] и связи своих коллег для расширения личных контактов среди украинских политиков, военных и зарубежных дипломатов», — заявила СБУ.
После начала СВО, по версии СБУ, «белорусская разведчица» получила задачу собирать данные о гражданах Белорусии и России, которые помогают Украине, а также о китайских дипломатах в Киеве. СБУ сообщила, что «агент» попыталась устроиться в штабное подразделение военной разведки, где её взяла в разработку собственная безопасность ГУР. После этого сотрудники СБУ и ГУР якобы начали с «разведчицей» длительную оперативную игру.
Информацию о задержании Кардаш опубликовали днём 27 января. Сначала её распространили в официальных соцсетях СБУ и ГУР, а затем удалили. СМИ также убрали все публикации по требованию ведомств.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.