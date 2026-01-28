СБУ подтвердила арест белорусской журналистки Кардаш, обнивив её в шпионаже

После начала СВО, по версии СБУ, «белорусская разведчица» получила задачу собирать данные о гражданах Белорусии и России, которые помогают Украине, а также о китайских дипломатах в Киеве. СБУ сообщила, что «агент» попыталась устроиться в штабное подразделение военной разведки, где её взяла в разработку собственная безопасность ГУР. После этого сотрудники СБУ и ГУР якобы начали с «разведчицей» длительную оперативную игру.