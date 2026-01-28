Ричмонд
Мошенники обманывают россиян под предлогом отключения электроэнергии

РИА Новости: аферисты от имени мастеров говорят жильцам о якобы отключении света.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Аферисты от имени мастеров участка сообщают жильцам многоквартирных домов в России о якобы отключении электроэнергии и просят подтвердить персональные данные, выяснило РИА Новости.

Злоумышленник звонит жертве, представляется мастером участка и сообщает, что в ближайшее время в его доме отключат электроэнергию.

Мошенник также уточняет, что готов опустить в почтовый ящик уведомление об отключении электричества, но для этого человеку необходимо подтвердить свои личные данные.