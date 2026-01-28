«Ситуация на контроле министра»: гибель солдата-срочника прокомментировали в Минобороны

В ведомстве отметили, что руководство Минобороны и Вооруженных сил РК выразило глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего, погибшего в Жамбылской области в результате смертельного ранения при обращении с оружием. «Его семье будет оказана вся необходимая помощь и всесторонняя поддержка», — заверили в министерстве. Сообщается, что по данному факту военно-следственными органами МВД возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в ходе которого устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. «По поручению министра обороны для объективного и всестороннего выяснения обстоятельств происшествия на место направлена комиссия под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева. Ситуация находится на личном контроле министра обороны», — заключили в ведомстве. Напомним, накануне Генеральная прокуратура сообщила о гибели солдата-срочника в Жамбылской области. По данным ведомства, он получил смертельное ранение при обращении с оружием. Сейчас ведется расследование.