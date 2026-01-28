Ричмонд
Суд освободил из колонии экс-главного нарколога России Брюна

РИА Новости: экс-главного нарколога РФ Брюна освободили от отбытия наказания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Суд освободил от отбытия наказания в колонии бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна, осужденного на семь лет лишения свободы по делу об афере с тест-контейнерами, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

«Суд освободил Евгения Брюна от отбытия наказания в виде лишения свободы в связи с заболеванием, не совместимым с нахождением в местах лишения свободы», — рассказал собеседник агентства.

По делу о завышенных ценах на тест-контейнеры для проведения анализов на наркотики были осуждены ещё четыре фигуранта. Суд назначил семь лет бывшему вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву, экс-руководитель Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров получил четыре года, глава его отдела торгов Людмила Еременкина и гендиректор компании «Микротехнологии» Сергей Васильев — по шесть лет. Также им назначены штрафы от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Они были признаны виновными в хищении денежных средств департамента здравоохранения Москвы на сумму более 138 миллионов рублей. Вину подсудимые не признали.

Ранее адвокат Брюна Сергей Севрук заявлял РИА Новости, что не согласен с выводами суда, в тексте приговора которого было сказано о проведенной экспертизе стоимости тест-контейнеров, но саму экспертизу «никто не проводил, поскольку у данных контейнеров нет рыночной стоимости». Адвокат обращал особое внимание, что его подзащитный спас тысячи людей от алкоголизма и наркомании.

Весной 2025 года апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила приговор без изменения. Защита обжаловала приговор в кассации, заседание назначено на 28 января.