Суд освободил из колонии экс-главного нарколога России Брюна

По делу о завышенных ценах на тест-контейнеры для проведения анализов на наркотики были осуждены ещё четыре фигуранта. Суд назначил семь лет бывшему вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву, экс-руководитель Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров получил четыре года, глава его отдела торгов Людмила Еременкина и гендиректор компании «Микротехнологии» Сергей Васильев — по шесть лет. Также им назначены штрафы от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей.