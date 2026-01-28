Трамп рассказал, как его политическая карьера оказалась под ударом

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что комплимент женщине нынче — конец политической карьеры, но все же рискнул.
«Где она? О, она такая красивая! Мне теперь нельзя так говорить! Если я скажу, что женщина красивая, — это конец твоей политической карьеры. Но она красивая!» — сказал президент США, выступая перед сторонниками в Айове.
Приглашенная президентом США на сцену девушка — менеджер в одном из ресторанов Айовы, она поблагодарила Трампа за отмену налогов на чаевые.
