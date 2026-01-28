Сикорский попросил Маска отключить Starlink на Украине

Польский МИД уверен, что российские войска овладели терминалами предпринимателя.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал предпринимателя Илона Маска отключить работу спутниковой системы Starlink на территории Украины. Об этом сообщают российские СМИ.
«Эй, большой человек, почему бы тебе не помешать русским использовать для атак Starlink?» — написал глава польского МИД в соцсети X. Цитату приводит РИА Новости.
Поводом для возмущений Сикорского стала недавнее заявление нового министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что Вооруженные силы России якобы начали применять Starlink для нанесения ударов по украинской территории. Польский министр, посчитал, что владелец системы обязан отреагировать на публичные обвинения со стороны украинского Минобороны.
Издание напомнило, что украинские войска активно используют Starlink для связи на линии фронта, а терминалы им поставляют западные союзники. Ранее Михаил Федоров заявлял, что Вооруженные силы Украины задействуют более 50 тысяч устройств спутниковой связи. Именно через эти терминалы, по его словам, обеспечивается защищенный интернет-доступ для командных пунктов и подразделений, работающих в прифронтовых районах.
Российские военные регулярно заявляют об ударах по станциям и терминалам Starlink в зоне боевых действий. Сообщения о поражении таких объектов неоднократно появлялись в официальных сводках Минобороны РФ и в военных telegram-каналах. При этом сама SpaceX ранее заявляла, что не передает контроль над системой ни одной из сторон конфликта и ограничивает ее использование в военных целях.