Сикорский попросил Маска отключить Starlink на Украине

Российские военные регулярно заявляют об ударах по станциям и терминалам Starlink в зоне боевых действий. Сообщения о поражении таких объектов неоднократно появлялись в официальных сводках Минобороны РФ и в военных telegram-каналах. При этом сама SpaceX ранее заявляла, что не передает контроль над системой ни одной из сторон конфликта и ограничивает ее использование в военных целях.