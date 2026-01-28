Экономист раскрыла самые выгодные валюты для вложений в 2026 году

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Как правильно выбрать валюту для вложений в 2026 году, рассказала агентству «Прайм» экономист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.
«При высокой ключевой ставке рублевые инструменты дают ощутимую доходность. Валюта выигрывает в двух ситуациях: когда рубль к ней заметно ослабевает, либо сама она растет за счет внешних факторов, которые двигают экономику страны-эмитента», — указала она.
Наиболее выгодны для сбережений так называемые сырьевые валюты — канадский и австралийский доллар, норвежская крона, чилийское песо и т.д. Они поддерживаются мировым спросом на нефть, газ, металлы и сельхозпродукты.
Для консервативных сбережений стоит обратить внимание на швейцарский франк и сингапурский доллар — они в большей степени застрахованы от резких колебаний. Дирхам ОАЭ привязан к доллару и обычно используется для расчетов в связке с ним.
Напротив, валюты стран с длительной двузначной инфляцией и частой девальвацией менее выгодны — даже высокий процент не перекрывает падение покупательной способности и скачки курса, заключила Вепренцева.