Трамп заявил, что его политические успехи заставляют людей рыдать

«Я только что покинул прекрасную группу людей из Айовы. Половина из них плакала, когда говорила со мной. Не думаю, что они плачут из-за того, что я плохо справляюсь со своей работой… Они плакали, потому что я делаю хорошую работу!» — сказал президент США, выступая на митинге в Айове.