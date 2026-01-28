Трамп заявил, что его политические успехи заставляют людей рыдать

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его успехи доводят людей до слез.
«Я только что покинул прекрасную группу людей из Айовы. Половина из них плакала, когда говорила со мной. Не думаю, что они плачут из-за того, что я плохо справляюсь со своей работой… Они плакали, потому что я делаю хорошую работу!» — сказал президент США, выступая на митинге в Айове.
«Они говорили: “сэр, вы вернули нашу страну!”. Плакали и плакали», — продолжил Трамп.
Одна женщина, заверил президент США, и вовсе обняла его, уткнулась в плечо и начала плакать.
«И ее слезы катились по моему красивому костюму. Я проверил — косметика (от слез — ред.) была повсюду! И что, черт возьми, мне делать? Сейчас ещё вляпаюсь в неприятности», — сказал он.