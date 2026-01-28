Бойцы «Юга» перехватили инициативу в небе над Константиновкой

ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Разведчики российской группировки войск «Южная» перехватили инициативу в небе в районе Константиновки, за которую идут бои в Донбассе, заявил РИА Новости разведчик группировки войск «Южная» с позывным «Бонд».
«Разработан комплекс мероприятий по господству в небе. Достигается это путем постоянного контроля с помощью разведывательных дронов, а также ударных БПЛА», — сказал «Бонд».
По его словам, российские военные используют также большое количество дронов на оптоволоконном кабеле, которые поражают прежде всего пункты управления, площадки взлета украинских БПЛА.
«Бонд» пояснил, что техника и гексокоптеры противника уничтожаются при помощи БПЛА еще на дальних подступах к городу.
В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Северска, это позволило российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.