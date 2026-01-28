Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Юга» перехватили инициативу в небе над Константиновкой

РИА Новости: ВС России перехватили инициативу в небе над Константиновкой.

Источник: © РИА Новости

ЛУГАНСК, 28 янв — РИА Новости. Разведчики российской группировки войск «Южная» перехватили инициативу в небе в районе Константиновки, за которую идут бои в Донбассе, заявил РИА Новости разведчик группировки войск «Южная» с позывным «Бонд».

«Разработан комплекс мероприятий по господству в небе. Достигается это путем постоянного контроля с помощью разведывательных дронов, а также ударных БПЛА», — сказал «Бонд».

По его словам, российские военные используют также большое количество дронов на оптоволоконном кабеле, которые поражают прежде всего пункты управления, площадки взлета украинских БПЛА.

«Бонд» пояснил, что техника и гексокоптеры противника уничтожаются при помощи БПЛА еще на дальних подступах к городу.

В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Северска, это позволило российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше