КУРСК, 28 янв — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Виктор Кушнир сообщил РИА Новости, что во время пребывания его подразделения в Сумах по городу велись обстрелы, источник которых был неочевиден, но указывал на направления, не контролируемые российскими войсками.
«Когда мы были в Сумах, там да, прилетало пару раз. Ну не поймешь чьи, не с вашей стороны. Получается, что с нашей стороны», — заявил Кушнир.
Как ранее заявлял РИА Новости дипломатический источник в Москве, руководство Киева регулярно использует провокации под чужим флагом.