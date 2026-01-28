Трамп заявил о приближении «прекрасной армады» к Ирану

В своей речи американский лидер вновь повторил утверждение, что США в июне прошлого года ликвидировали ядерный потенциал Ирана, нанеся удары по объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп заявил, что действовали вынужденно, так как, по его оценке, ещё через месяц у Ирана могло появиться ядерное оружие.
При этом он сообщил, что в настоящий момент к Ирану направляется «очередная большая прекрасная армада», и выразил надежду, что это движение сил может подтолкнуть Тегеран к заключению сделки.
Ранее глава американской администрации также выразил уверенность, что Иран стремится к возобновлению диалога с Вашингтоном. Трамп отметил, что со стороны иранских властей поступали неоднократные сигналы о готовности к переговорам, однако не стал уточнять, о каком именно формате возможных договорённостей может идти речь.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.