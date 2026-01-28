«Доигрались»: в Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Жителей Одессы ожидает судьба киевлян из-за катастрофы в сфере ЖКХ и бездействия властей, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Это конец! Доборолась Украина до самого края: теперь как в Киеве ямы под туалеты рыть и в палатках греться. Опять доигрались, а ведь сколько раз предупреждали, что Одессу спасать надо от властей таких», — сказал он.
По словам эксперта, людей поражает упорное замалчивание городскими властями реальных масштабов проблемы со светом и водой в городе.
«Никто ничего не рассказывает. Это знаете, такие приемы лицедейства, когда внешне все хорошо, а недовольных можно и на фронт отправить, чтобы там и воду получили и со светом проблем не было», — пояснил Соскин.
Вчера ночью украинский телеканал «Общественное» ночью сообщал о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. Позднее украинский энергохолдинг ДТЭК проинформировал о больших разрушениях на своем энергообъекте в Одессе.
Ранее глава администрации Деснянского района Киева Максим Бахматов заявил, что коммунальщики на Троещине — отдаленном микрорайоне Киева на левом берегу Днепра — собираются рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах на фоне энергетического кризиса в украинской столице замерзнут канализационные трубы.
Девятого января власти Киева сообщили, что левобережная часть города частично осталась без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал жителей выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением. Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до «пунктов несокрушимости», где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время комендантского часа.