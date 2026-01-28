ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины бросили в Гуляйполе Запорожской области более 300 раненых сослуживцев, они скончались от полученных ранений и отсутствия эвакуации. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
«ВСУ бросили более 300 своих трехсотых (раненых — прим. ТАСС) в самом Гуляйполе. Трехсотых, которые стали двухсотыми (погибшими — прим. ТАСС), потому что эвакуировать их было абсолютно нечем, потому что любая техника противника уничтожалась нашими операторами БПЛА и артиллеристами на подходе к городу. Также наши подразделения обошли с северной и северо-западной части Гуляйполе и, таким образом, не дали противнику возможность проводить эвакуацию», — сказал он.
Киселев предположил, что Киев и не попытался бы эвакуировать раненых, поскольку украинские подразделения, отступив из Гуляйполя, в спешном порядке начали готовить новые фортификационные сооружения.
Об освобождении Гуляйполя в Минобороны РФ сообщили в конце декабря 2025 года.