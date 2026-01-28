Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Киселев: ВСУ бросили в Гуляйполе более 300 раненых сослуживцев

Все они скончались от ранений, сообщил военный специалист.

ЛУГАНСК, 28 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины бросили в Гуляйполе Запорожской области более 300 раненых сослуживцев, они скончались от полученных ранений и отсутствия эвакуации. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

«ВСУ бросили более 300 своих трехсотых (раненых — прим. ТАСС) в самом Гуляйполе. Трехсотых, которые стали двухсотыми (погибшими — прим. ТАСС), потому что эвакуировать их было абсолютно нечем, потому что любая техника противника уничтожалась нашими операторами БПЛА и артиллеристами на подходе к городу. Также наши подразделения обошли с северной и северо-западной части Гуляйполе и, таким образом, не дали противнику возможность проводить эвакуацию», — сказал он.

Киселев предположил, что Киев и не попытался бы эвакуировать раненых, поскольку украинские подразделения, отступив из Гуляйполя, в спешном порядке начали готовить новые фортификационные сооружения.

Об освобождении Гуляйполя в Минобороны РФ сообщили в конце декабря 2025 года.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше