Эксперт Киселев: ВСУ бросили в Гуляйполе более 300 раненых сослуживцев

«ВСУ бросили более 300 своих трехсотых (раненых — прим. ТАСС) в самом Гуляйполе. Трехсотых, которые стали двухсотыми (погибшими — прим. ТАСС), потому что эвакуировать их было абсолютно нечем, потому что любая техника противника уничтожалась нашими операторами БПЛА и артиллеристами на подходе к городу. Также наши подразделения обошли с северной и северо-западной части Гуляйполе и, таким образом, не дали противнику возможность проводить эвакуацию», — сказал он.