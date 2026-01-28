Что это было? Трамп высмеял Макрона за солнцезащитные очки на международном форуме

Президент США Дональд Трамп саркастически высказался по поводу появления французского лидера Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этой детали Трамп вспомнил во время выступления в штате Айова, где он встретился со своими сторонниками.
«Что это была за история с его очками на днях? Что, черт возьми, это было?», — воскликнул Трамп во время выступления.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон удивил на саммите в Давосе своим внешним видом, он вышел к микрофону в солнцезащитных очках.
Ранее Макрон появился на официальном мероприятии в Елисейском дворце в тёмных солнцезащитных очках, ему даже пришлось извиняться за свой внешний вид.
Британский премьер Кир Стармер также был впечатлён появлением Макрона в очках и опубликовал шуточное видео, сопроводив его фразой «Поговори со мной, гусь». При чём тут гусь, узнайте здесь на KP.RU.
Тем временем продажи солнцезащитных очков резко пошли вверх после выступления Макрона в Давосе.