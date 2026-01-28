Ричмонд
Вулин рассказал о контракте России и Сербии о поставках газа

РИА Новости: Сербия рассчитывает на долгосрочный контракт с РФ о поставках газа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Сербская сторона рассчитывает на заключение долгосрочного соглашения с Россией о поставках газа, заявил РИА Новости глава наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин.

«Я ожидаю, что мы придем к соглашению, достигнем сделки. Говоря о сделке, имею ввиду долгосрочный контракт на пару лет», — сказал он.

Как отметил Вулин, будущее соглашение должно учитывать интересы обеих сторон.

«Уверен, что мы заключим сделку, и она будет подписана до дня истечения (действующего — ред,) соглашения», — добавил он.

В конце декабря 2025 года гендиректор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Сербия по новому договору с «Газпромом» до 31 марта 2026 года получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечивает ее потребности.