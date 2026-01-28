Ричмонд
Нетаньяху: Израиль не допустит создания палестинского государства в Газе

Нетаньяху заявил, что создание палестинского государства на территории сектора Газа не будет допущено.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что создание палестинского государства на территории сектора Газа не будет допущено.

По его словам, Израиль не позволит восстановлению контроля в Газе до полной демилитаризации сектора и разоружения движения ХАМАС, а также не согласится на присутствие турецких или катарских военных в анклаве.

Глава израильского правительства подчеркнул, что еврейское государство сохранит контроль над безопасностью всей территории от реки Иордан до Средиземного моря, включая сектор Газа.

Ранее сообщалось, что израильская армия подготовила планы новой наступательной операции в секторе Газа, начало которой, по данным СМИ, намечено на март.

