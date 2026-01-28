Адвокат Гудкова обжаловал штраф за клип «Я узкий»

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Адвокат телеведущего и блогера Александра Гудкова обжаловал штраф в размере 11 тысяч рублей по административному протоколу об унижении достоинства в клипе «Я узкий», следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, жалоба защиты Гудкова была зарегистрирована в суде 26 января и уже направлена в апелляционную инстанцию. Рассмотрение жалобы назначено на февраль, уточняется в них.
Адвокат Гудкова от комментариев РИА Новости отказался.
Ранее суд оштрафовал Гудкова на 11 тысяч рублей за видео «Александр Гудков — Я узкий» в социальной сети «ВКонтакте», в котором блогер изменил тест песни певца Shaman «Я русский», используя в том числе словосочетание «Я узкий». Согласно результатам психолого-лингвистического исследования, в клипе содержатся «публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения», указывала пресс-служба Красногорского городского суда.