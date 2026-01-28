Адвокат Гудкова обжаловал штраф за клип «Я узкий»

Ранее суд оштрафовал Гудкова на 11 тысяч рублей за видео «Александр Гудков — Я узкий» в социальной сети «ВКонтакте», в котором блогер изменил тест песни певца Shaman «Я русский», используя в том числе словосочетание «Я узкий». Согласно результатам психолого-лингвистического исследования, в клипе содержатся «публичные действия, направленные на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения», указывала пресс-служба Красногорского городского суда.