Президент Колумбии высказался о суде над Мадуро

МЕХИКО, 28 янв — РИА Новости. Судебное разбирательство в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро должно проходить на его родине, а не в США, заявил президент Колумбии Густаво Петро.
«Его должны вернуть, потому что он фактически похищен, и судить его должен венесуэльский суд, а не американский», — сказал Петро, выступая на публичном мероприятии в Боготе. Трансляцию вела его администрация в социальных сетях.
По словам колумбийского лидера, любые внешние военные действия против Венесуэлы, включая удары по Каракасу, недопустимы и противоречат историческому и цивилизационному наследию Латинской Америки. Он подчеркнул, что речь идет не о личностях, а о судьбе «родины Боливара и идеи свободы».
Петро в своем выступлении вновь заявил, что не поддерживает геноциды против народов и назвал соучастниками тех, кто их оправдывает. Эта позиция станет основой его будущих контактов с президентом США Дональдом Трампом, от которых он ожидает «пакта во имя жизни», основанного на уважении к человеческому достоинству и цивилизационному многообразию.
Предстоящую 3 февраля встречу с Трампом в Вашингтоне он назвал «ключевой, фундаментальной и определяющей не только для себя лично, но и для будущего человечества».
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По данным венесуэльского минобороны, в результате атаки США погибли 100 человек.