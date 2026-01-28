С возвращением последнего заложника в Израиле остановили «таймер плена»

В Израиле остановили «таймер плена». Видео © X / Bring Them Home Now.
При остановке часов присутствовали активисты и родственники заложников. Всего таймер отсчитал 843 дня и 12 часов.
«Сегодня вечером, с возвращением Рана Гвили, нам наконец-то удалось остановить часы на площади Заложников», — сказали представители Форума.
По информации организации, впервые с 2014 года в секторе Газа не осталось израильских заложников.
Ранее армия обороны Израиля сообщила о возвращении тела майора Рана Гвили. Его воинское звание — сержант первого класса. Гвили считался последним израильским заложником в Газе. Специалисты подтвердили личность погибшего. После этого тело перевезли в Израиль для захоронения. Напомним, нападение ХАМАС на Израиль произошло 7 октября 2023 года.
