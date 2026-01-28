Ричмонд
СМИ: куратор Белого дома по иммиграции возглавил операцию в Миннеаполисе

NewsNation: Хоман возглавил операцию по отлову мигрантов в Миннеаполисе.

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Том Хоман, главный чиновник по вопросу границ и иммиграции в администрации президента США Дональда Трампа, возглавил операцию по отлову нелегальных мигрантов в Миннеаполисе, передает американский телеканал NewsNation со ссылкой на источники.

Ранее помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин опровергла информацию о том, что командир пограничного патруля США Грегори Бовино якобы был отстранен от своих обязанностей.

«Грегори Бовино, бывший командующий пограничного патруля, курировавший операции по иммиграционному контролю в Миннеаполисе, официально покинул город, сообщили источники NewsNation. Теперь руководство операцией взял на себя координатор по вопросам границ Том Хоман», — говорится в сообщении телеканала в соцсети X.

В Миннеаполисе, штат Миннесота, продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов иммиграционной полиции (ICE). На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.

Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе стрелял в мужчину, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство. Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу общественного резонанса вокруг данного случая и заявил, что администрация штата призывает местных жителей к восстанию, пытаясь скрыть кражу миллиардов долларов из бюджета.

