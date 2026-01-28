Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что его успехи заставляют людей плакать

Президент США рассказал, что на встрече в штате Айова одна из участниц мероприятия обняла его и начала рыдать.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что его политические успехи заставляют людей вокруг рыдать. Об этом он рассказал во время выступления на митинге в штате Айова.

Глава Белого дома упомянул о соответствующей реакции группы американцев, с которыми он пообщался в указанном регионе.

«Половина из них плакала, когда говорила со мной. Не думаю, что они плачут из-за того, что я плохо справляюсь со своей работой Они плакали, потому что я делаю хорошую работу!» — сказал Трамп.

По словам американского лидера, некоторые из этих людей заявили, что он «вернул их страну». Президент утверждает, что одна из женщин, присутствовавших на встрече, обняла его и начала плакать, уткнувшись в плечо.

«И её слезы катились по моему красивому костюму. Я проверил — косметика (от слез — ред.) была повсюду! И что, черт возьми, мне делать? Сейчас ещё вляпаюсь в неприятности», — добавил глава государства.

Напомним, ранее агентство Reuters, ссылаясь на результаты опроса Ipsos, сообщило, что Дональд Трамп теряет поддержку в США. Согласно результатам социологического исследования, только 38 процентов респондентов положительно оценивают его деятельность. Отрицательно отнеслись к его работе 59 процентов участников опроса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше