Врач рассказал о последствиях ежедневного употребления алкоголя

РИА Новости: ежедневное употребление алкоголя может привести к онкологии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ежедневное употребление алкоголя приводит к психической зависимости и увеличивает риск развития более 200 заболеваний, включая онкологию и проблемы с ЖКТ, рассказал РИА Новости заведующий врачебно-физкультурным диспансером Люберецкой областной больницы Александр Игумнов.

«Если каждый день пить алкоголь, то в этом случае может появиться психическая зависимость, что в дальнейшем приведет к негативным последствиям для всего организма. При частом употреблении алкоголя есть риск развития более 200 заболеваний, включая онкологию, проблемы с органами ЖКТ и патологии головного мозга», — сказал Игумнов.

Врач отметил, что из систем органов в первую очередь при употреблении алкоголя страдает ЖКТ, в следствие чего могут возникать эрозии и язвы, приводящие к внутренним кровотечениям.

«Главный совет — вести здоровый образ жизни и заниматься физической активностью. Многие просто путают алкоголь с расслаблением и отдыхом. А на самом деле для организма это большой стресс», — заключил Игумнов.