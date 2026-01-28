Врач рассказал о последствиях ежедневного употребления алкоголя

«Если каждый день пить алкоголь, то в этом случае может появиться психическая зависимость, что в дальнейшем приведет к негативным последствиям для всего организма. При частом употреблении алкоголя есть риск развития более 200 заболеваний, включая онкологию, проблемы с органами ЖКТ и патологии головного мозга», — сказал Игумнов.