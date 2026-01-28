Трамп хочет баллотироваться в президенты в 2028 году

Президент США Дональд Трамп высказался о намерении баллотироваться на третий срок. Об этом он упомянул, выступая перед жителями штата Айова во время рабочей поездки в этот регион.
«Мы отлично справились во второй раз. Я считаю, что мы выиграли во второй раз. И у нас получилось и третий раз. Стоит ли нам сделать это в четвертый раз?», — сказал Трамп, сорвав бурные овации зала.
Напомним, в 2020 году на пост президента США был избран Джо Байден, однако Дональд Трамп заявил, что итоги были сфальсифицированы и у него «украли выборы». Под «вторым разом» он имел в виду результаты выборов-2020, которые якобы были подтасованы.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не исключает возможности баллотироваться на третий срок на посту президента США.
При этом Трамп отказался избираться на пост вице-президента США на выборах 2028 года. Американские аналитики считают, что он может надеяться на обход конституции и победу на выборах президента США в третий раз.
Тем временем экс-советник Бэннон высказал уверенность, что Трамп обязательно победит на выборах в 2028 году.