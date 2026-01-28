Дело Пичугина, пережившего дрейф в Охотском море, поступило в суд

УЛАН-УДЭ, 28 янв — РИА Новости. Уголовное дело в отношении Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, поступило в Октябрьский районный суд Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Сначала дело направили в суд Николаевска-на-Амуре, но мать двух братьев Пичугиных, признанная потерпевшей, попросила об изменении территориальной подсудности, поскольку проживает в Бурятии. В декабре 2025 года Верховный суд РФ сообщил РИА Новости, что дело направили в Октябрьский районный суд Улан-Удэ.
«Дело поступило в суд», — сказала представитель пресс-службы суда.
Она отметила, что суд еще не назначен, так как у судьи по праву есть месяц, чтобы ознакомиться с делом.
Девятого августа 2024 года Пичугин, его брат и 15-летний сын брата выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране «Байкат 470». Вскоре связь с ними пропала. Людей искали на вертолетах, но безуспешно. Судно нашли рыбаки у берегов Камчатки в октябре. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились на катамаране. Спасенный Пичугин после лечения в больнице уехал домой в Улан-Удэ, откуда все трое туристов летом выдвинулись к мысу Перовского в Хабаровском крае, чтобы доплыть до города Оха на Сахалине.
Позже на Пичугина завели дело по статьям «Нарушение правил движения при эксплуатации судна» и «использование заведомо подложного документа». По версии следствия, обвиняемый в июле 2024 года предоставил в сахалинский ГИМС договор купли-продажи катамарана с недостоверными данными о характеристике лодочного мотора. Также СК полагает, что фигурант знал о неисправности системы охлаждения двигателя судна, но не устранил ее, не провел техобслуживание и продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания. Мотор в итоге отказал, и судно легло в дрейф.