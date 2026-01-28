Дело Пичугина, пережившего дрейф в Охотском море, поступило в суд

Позже на Пичугина завели дело по статьям «Нарушение правил движения при эксплуатации судна» и «использование заведомо подложного документа». По версии следствия, обвиняемый в июле 2024 года предоставил в сахалинский ГИМС договор купли-продажи катамарана с недостоверными данными о характеристике лодочного мотора. Также СК полагает, что фигурант знал о неисправности системы охлаждения двигателя судна, но не устранил ее, не провел техобслуживание и продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания. Мотор в итоге отказал, и судно легло в дрейф.