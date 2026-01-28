Ричмонд
Рубио рассказал, от каких соглашений США будут отказываться

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. США больше не будут участвовать в международных соглашениях и инициативах, которые подрывают национальные интересы страны, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, комментируя выход Вашингтона из Парижского соглашения по климату.

Источник: Reuters

Во вторник официально вступило в силу решение США о повторном выходе из Парижского соглашения по климату, ранее принятое американским президентом Дональдом Трампом.

«США больше не будут участвовать в международных соглашениях и инициативах, которые подрывают наши национальные интересы», — написал он в социальной сети Х.

Рубио добавил, что Парижское соглашение по климату ведет к росту цен в США, тормозит экономический рост и ослабляет национальную безопасность страны.

Ранее госдепартамент сообщил также, что Парижское соглашение по климату подрывает энергетическую независимость Соединенных Штатов.

Вскоре после вступления в должность Трамп подписал указ о выходе страны из Парижского соглашения. Согласно условиям, решение вступает в силу спустя год после того, как официальное уведомление было передано в ООН, что было сделано 27 января 2025 года.

