ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Создаваемый президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» по Газе поблагодарил Белоруссию, назвав ее одной из стран-учредителей.
«Совет мира» приветствует Белоруссию в качестве одного из учредителей нашей растущей международной организации", — говорится в сообщении совета в соцсети Х.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подписал документ о присоединении страны к «Совету мира».
