Трамп продемонстрировал всем фото с Путиным: он вывесил отправленный президентом РФ снимок в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно хвастался красивой фотографией с президентом России Владимиром Путиным из Анкориджа. Этот снимок глава государства отправил лично главе Белого дома. Дональд Трамп решил еще раз продемонстрировать всем фото. Он разместил снимок с Владимиром Путиным в Белом доме. На это обратила внимание журналистка PBS Элизабет Ландерс. Она опубликовала подтверждающее фото в соцсети Х.
Согласно имеющимся сведениям, изображение в рамке повесили в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией Дональда Трампа. На фотографии президенты России и США стоят рядом для официального снимка.
Стоит отметить, что под изображением лидеров висит и другое фото. На нем Дональд Трамп держит за руку свою внучку.
Президент Соединенных Штатов 28 января посетил штат Айова. Он пообщался с избирателями. По мнению американского лидера, «половина» присутствующих граждан плакала из-за его политических успехов. Жители поблагодарили президента за возвращение прежней Америки.
Дональд Трамп также уведомил, что Вашингтон получил уже 600 миллиардов долларов за счет введения повышенных пошлин. Он пояснил, что властям удалось заключить с партнерами «рекордные сделки». В настоящий момент в США поступают инвестиции в 18 триллионов долларов, добавил хозяин Белого дома. Одним из главных успехов стали пошлины. Президент Соединенных Штатов ранее вновь повысил тарифы на товары из Южной Кореи. Теперь они составляют 25%. По словам президента США, корейский парламент не ратифицировал историческое торговое соглашение с Вашингтоном.
Дональд Трамп, кроме того, подвел итог трехсторонним переговорам между Россией, Украиной и США в Абу-Даби. Глава Белого дома отметил, что сейчас происходит «очень хорошее» развитие событий по урегулированию конфликта. Он сообщил, что стороны рассматривают разные планы прекращения кризиса. При этом никаких подробностей Дональд Трамп не сообщил.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал об отношении Москвы к переговорам по Украине. Россия остается открытой для диалога, отметил он. Позиция РФ известна как Вашингтону, так и Киеву.