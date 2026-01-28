Трамп продемонстрировал всем фото с Путиным: он вывесил отправленный президентом РФ снимок в Белом доме

Дональд Трамп также уведомил, что Вашингтон получил уже 600 миллиардов долларов за счет введения повышенных пошлин. Он пояснил, что властям удалось заключить с партнерами «рекордные сделки». В настоящий момент в США поступают инвестиции в 18 триллионов долларов, добавил хозяин Белого дома. Одним из главных успехов стали пошлины. Президент Соединенных Штатов ранее вновь повысил тарифы на товары из Южной Кореи. Теперь они составляют 25%. По словам президента США, корейский парламент не ратифицировал историческое торговое соглашение с Вашингтоном.