Кадровые перестановки в Заксобрании Приморья утверждены

После того, как председатель комитета по социальной политике ЗС ПК Игорь Чемерис ушел в зону проведения спецоперации на полгода по контракту, его коллеги выступили за избрание нового руководителя. Голосование состоялось в среду, 28 января.
Депутаты большинством голосов согласились с тем, что Всеволод Романов должен оставить пост председателя комитета по депутатской этике и перейти в комитет по социальной политике — чтобы затем возглавить.
Место Романова в комитете по депутатской этике занял Александр Захаров. Для того, чтобы возглавить этот комитет, ему пришлось уходить из комитета по социальной политике.
Все решения о кадровых перестановках депутаты ЗС ПК приняли большинством голосов после обсуждения внутри фракций.
Напомним, еще одна перемена, которую пока не подтвердили официально — смена лидера фракции «Единой России» в приморском парламенте. Вероятно, Слепченко на этом посту сменит Антон Волошко, который является спикером Заксобрания.