Кадровые перестановки в Заксобрании Приморья утверждены

ВЛАДИВОСТОК, 28 января, ФедералПресс. В Законодательном собрании Приморского края утвердили кадровые перестановки. Они потребовались из-за ухода Игоря Чемериса на СВО.

Источник: Reuters

После того, как председатель комитета по социальной политике ЗС ПК Игорь Чемерис ушел в зону проведения спецоперации на полгода по контракту, его коллеги выступили за избрание нового руководителя. Голосование состоялось в среду, 28 января.

Депутаты большинством голосов согласились с тем, что Всеволод Романов должен оставить пост председателя комитета по депутатской этике и перейти в комитет по социальной политике — чтобы затем возглавить.

Место Романова в комитете по депутатской этике занял Александр Захаров. Для того, чтобы возглавить этот комитет, ему пришлось уходить из комитета по социальной политике.

Все решения о кадровых перестановках депутаты ЗС ПК приняли большинством голосов после обсуждения внутри фракций.

Напомним, еще одна перемена, которую пока не подтвердили официально — смена лидера фракции «Единой России» в приморском парламенте. Вероятно, Слепченко на этом посту сменит Антон Волошко, который является спикером Заксобрания.

Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
