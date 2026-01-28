Группировка «Запад» отразила контратаку ВСУ у Нечволодовки

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака штурмовых групп бригады нацгвардии в районе населенного пункта Нечволодовка. Уничтожено шесть боевиков», — сказал он.
Кроме того, военнослужащие группировки, в том числе войск беспилотных систем, за сутки уничтожили шесть минометов и семь наземных робототехнических комплексов ВСУ.
Бигма также сообщил, что ракетными войсками группировки «Запад» был нанесен удар управляемыми снарядами РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации механизированной бригады противника.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 21 БПЛА самолетного типа, барражирующий боеприпас RAM-2Х и 63 тяжелых боевых квадрокоптера противника. выявлены и уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, 46 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и три склада боеприпасов ВСУ», — добавил он.