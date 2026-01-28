Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Запад» отразила контратаку ВСУ у Нечволодовки

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Военнослужащие Западной группировки войск отразили контратаку украинских подразделений у Нечволодовки на купянском направлении, в результате чего уничтожили порядка шести солдат ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака штурмовых групп бригады нацгвардии в районе населенного пункта Нечволодовка. Уничтожено шесть боевиков», — сказал он.

Кроме того, военнослужащие группировки, в том числе войск беспилотных систем, за сутки уничтожили шесть минометов и семь наземных робототехнических комплексов ВСУ.

Бигма также сообщил, что ракетными войсками группировки «Запад» был нанесен удар управляемыми снарядами РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации механизированной бригады противника.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 21 БПЛА самолетного типа, барражирующий боеприпас RAM-2Х и 63 тяжелых боевых квадрокоптера противника. выявлены и уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, 46 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink и три склада боеприпасов ВСУ», — добавил он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше