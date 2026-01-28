Во Франции чиновникам запретят использовать американские сервисы видеосвязи

Власти Франции решили запретить государственным служащим использовать американские сервисы для видеоконференций, в том числе Zoom, Google Meet и Teams, написала газета Politico, статью которой перевёл aif.ru.
Французское правительство хочет, чтобы чиновники перешли на национальный аналог -приложение Visio. Отмечается, что решение принято на фоне растущей обеспокоенности стран Европы по поводу зависимости от услуг американских компаний.
В публикации уточняется, что канцелярия премьер-министра страны Себастьена Лекорню подготовила уведомление о переходе госслужащих на Visio, которая была разработана Межведомственным цифровым управлением страны (Dinum). Платформа работает на инфраструктуре французской компании Outscale.
Представитель Dinum пообещал, что документ обнародуют «в ближайшие несколько дней». По данным автора статьи, Visio уже используют 40 тысяч сотрудников государственных организаций.
Цифровое управление Франции намерено в будущем достичь отметки в 250 тысяч пользователей. В Dinum отметили, что в ближайшие месяцы, вероятно, начнут блокировать трафик от других видеосервисов.
Напомним, ранее министр-делегат, ответственный за госслужбу во Франции Давид Амьель.
заявил, что страна в течение года собирается отказаться от американских сервисов Teams и Zoom, заменив их приложением Visio к 2027 году.