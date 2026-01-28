Меркурис отметил, что украинский лидер не только желает участия европейцев в диалоге, но и хочет видеть их в качестве постоянных союзников. Аналитик также утверждает, что Зеленский игнорирует аргументы российской стороны и затягивает мирное урегулирование под надуманными предлогами, вместо этого настаивая на гарантиях безопасности и требованиях о вступлении Украины в ЕС, что, по словам Меркуриса, отвлекает от решения реальных проблем.