Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает растущее разочарование и гнев в отношении США.
По мнению эксперта, это связано с тем, что Европейский союз был исключён из переговорного процесса по урегулированию конфликта, что, как считает Зеленский, произошло из-за позиции России.
Меркурис отметил, что украинский лидер не только желает участия европейцев в диалоге, но и хочет видеть их в качестве постоянных союзников. Аналитик также утверждает, что Зеленский игнорирует аргументы российской стороны и затягивает мирное урегулирование под надуманными предлогами, вместо этого настаивая на гарантиях безопасности и требованиях о вступлении Украины в ЕС, что, по словам Меркуриса, отвлекает от решения реальных проблем.
Ранее сообщалось, что польский министр потребовал от Маска отключить Starlink на Украине.
