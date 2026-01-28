Россия и Узбекистан обсудили трудовую миграцию после рейдов в Петербурге

Переговоры прошли на фоне недавних миграционных рейдов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На прошлой неделе полицейские провели проверки в распределительном центре компании и в 139 магазинах одной из российских торговых сетей. В результате из распределительного центра в отделы полиции были доставлены 95 иностранных граждан, в отношении которых составили административные протоколы. После проверок в магазинах в участки доставили еще 280 человек.