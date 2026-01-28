Россия и Узбекистан обсудили трудовую миграцию после рейдов в Петербурге

Замминистра иностранных дел Узбекистана Олимжон Абдуллаев провел переговоры с послом России в республике Алексеем Ерховым. Стороны сосредоточились на теме трудовой миграции, сообщает посольство РФ в Узбекистане.
Встреча состоялась 26 января. Основной темой стало совершенствование механизмов трудовой миграции и дальнейшее упорядочение миграционных процессов между двумя странами. Российская дипмиссия указала, что обсуждение носило практический характер, пишет РБК.
МИД Узбекистана уточнил, что отдельное внимание было уделено защите прав и законных интересов граждан, работающих на территории России. Узбекская сторона акцентировала недопустимость любых форм ущемления прав и человеческого достоинства своих граждан, включая тех, кто допустил нарушения миграционного законодательства, в ходе проверок и рейдовых мероприятий.
В переговорах участвовали генеральные консулы Узбекистана в регионах России, а также представители консульского отдела российской дипмиссии, профильные сотрудники по миграционным вопросам и представители правоохранительных органов.
По итогам встречи стороны подтвердили настрой на прагматичный и взаимоуважительный диалог, направленный на упорядочение миграционных процессов и создание условий для законной трудовой деятельности граждан Узбекистана в России. Также была обозначена необходимость регулярных консультаций для дальнейшего взаимодействия и укрепления сотрудничества.
Переговоры прошли на фоне недавних миграционных рейдов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На прошлой неделе полицейские провели проверки в распределительном центре компании и в 139 магазинах одной из российских торговых сетей. В результате из распределительного центра в отделы полиции были доставлены 95 иностранных граждан, в отношении которых составили административные протоколы. После проверок в магазинах в участки доставили еще 280 человек.
Читайте также: Западу напомнили о вековом разрыве с Россией.