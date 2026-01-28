Ричмонд
«Герани» накрыли колонну ВСУ с боеприпасами в Черниговской области

Российские войска беспилотных систем поразили грузовой автомобиль с боеприпасами и транспорт сопровождения ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, удар был нанесен с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань». Целью стал грузовой автомобиль, перевозивший боеприпасы, а также машины сопровождения украинских военных.

Поражение техники зафиксировано в районе населенного пункта Холмы.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотники выводят из строя транспортную группу противника.

