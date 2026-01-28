Bloomberg: Рубио заявит Сенату о готовности вновь применить силу к Венесуэле

«Мы готовы применить силу, чтобы гарантировать максимальный уровень сотрудничества, если остальные методы не позволят сделать это. Мы надеемся, что к этому не придется прибегать, но мы никогда не будем избегать выполнения своих обязанностей перед американскими гражданами и [для реализации] нашей миссии в этом полушарии», — цитирует издание текст речи госсекретаря.
По сведениям Bloomberg, Рубио также заявит сенаторам, что уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес согласилась открыть энергетический сектор боливарианской республики для американских компаний, предоставить им приоритетный доступ к добыче нефти и направить средства от ее продажи на приобретение американских товаров.
Агентство отмечает, что запланированные на 28 января слушания станут для Рубио первым публичным выступлением в Конгрессе после военной операции США в Каракасе 3 января.