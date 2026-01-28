Путин предложил отдать $1 млрд из замороженных активов США и поставил ЕС в тупик

Войко указала, что при политическом согласии со стороны Вашингтона европейские страны окажутся в затруднительном положении. Брюссель на протяжении последних лет добивается изъятия российских резервов, однако их возможное использование по согласованной с США схеме резко меняет расклад. По ее мнению, для американской инициативы дополнительное финансирование может оказаться востребованным.