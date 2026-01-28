Пленный солдат ВСУ заявил об обстрелах Сум со стороны Киева

Пленный уточнил, что снаряды прилетали со стороны, которую украинские военные считали тыловой. По его оценке, источником ударов могли быть позиции, находившиеся под контролем Киева. Кушнир указал, что определить принадлежность огня было сложно, однако версия о российской стороне, по его словам, не подтверждалась направлением обстрелов.