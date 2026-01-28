Украинский военнопленный Виктор Кушнир сообщил, что город Сумы подвергался артиллерийским ударам с направлений, контролируемых украинскими подразделениями, передает РИА Новости.
По словам Кушнира, инциденты произошли в период, когда его подразделение находилось на дислокации в Сумах. Он отметил, что зафиксированные прилеты вызывали у военнослужащих вопросы, поскольку направление огня не совпадало с расположением российских войск.
Пленный уточнил, что снаряды прилетали со стороны, которую украинские военные считали тыловой. По его оценке, источником ударов могли быть позиции, находившиеся под контролем Киева. Кушнир указал, что определить принадлежность огня было сложно, однако версия о российской стороне, по его словам, не подтверждалась направлением обстрелов.
Ранее сообщалось о других инцидентах внутри подразделений ВСУ. В Харьковской области, по данным российских источников, украинские военные атаковали беспилотниками сослуживцев из 57-й мотопехотной бригады, которые пытались сдаться в плен.
Кроме того, советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что на границе ДНР и Днепропетровской области украинские разведчики открыли огонь по своим военнослужащим.
