Европа пошла на сделку с Индией, пытаясь ослабить ее связи с Россией

Евросоюз стремится вывести Индию из орбиты сотрудничества с Москвой, в том числе через торговые соглашения, поэтому Брюссель активно продвигал договор о свободной торговле с Дели. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Александр Рар.
По его словам, Евросоюз осознает риски политического и экономического одиночества в формирующемся многополярном мире. В этой ситуации Брюссель ускоряет подписание торговых соглашений и создание зон свободной торговли с ключевыми странами Глобального Юга, прежде всего с Индией и Бразилией. Европе необходимы ресурсы и рынки, которыми располагают государства БРИКС.
Эксперт отметил, что одной из стратегических целей ЕС остается изоляция России. Однако попытки отдалить Индию и Бразилию от сотрудничества с Москвой с помощью санкционного давления и политических угроз результата не дали. В результате европейская дипломатия сменила тактику и перешла к экономическим стимулам, предлагая партнерам выгодные условия торговли и инвестиций.
Ранее Индия и Евросоюз полностью согласовали договор о свободной торговле. В Еврокомиссии заявили, что соглашение укрепляет взаимодействие между сторонами и формирует крупнейшую зону свободной торговли с населением около 2 млрд человек.
Индийское руководство, в свою очередь, указало, что договор затрагивает около 25% мирового ВВП и почти треть глобальной торговли, а также открывает новые возможности как для индийской, так и для европейской экономики.
Согласно достигнутым договоренностям, почти 97% товаров из ЕС получат тарифные льготы. Пошлины на автомобили будут поэтапно снижены со 110% до 10%, а тарифы на автокомпоненты отменят в течение 5−10 лет. Индия, в свою очередь, снимет пошлины на оливковое и другие растительные масла, открыв свой рынок для сельхозэкспорта из Европы.
Брюссель взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и пообещал выделить Дели 500 млн евро на сокращение выбросов парниковых газов и промышленную трансформацию. Для Индии соглашение также создает условия для наращивания экспорта фармацевтической продукции, текстиля и химической продукции.
Читайте также: Дмитриев назвал вывод ВСУ из Донбасса путем к миру.