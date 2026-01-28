Европа пошла на сделку с Индией, пытаясь ослабить ее связи с Россией

Согласно достигнутым договоренностям, почти 97% товаров из ЕС получат тарифные льготы. Пошлины на автомобили будут поэтапно снижены со 110% до 10%, а тарифы на автокомпоненты отменят в течение 5−10 лет. Индия, в свою очередь, снимет пошлины на оливковое и другие растительные масла, открыв свой рынок для сельхозэкспорта из Европы.